“Mi ha colpito molto una scena che si è verificata a pochi secondi dalla fine del primo tempo…” Questo il commento di Peppe Iannicelli

Nel corso di ‘Campania Sport’, su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la prima sconfitta del Napoli in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri:

“Nel primo tempo ho visto una capacità di affondare il colpo, come già aveva detto Garcia in conferenza. Non ho visto quella ferocia nel primo tempo, quando il Napoli giungeva abbastanza facilmente in zona tiro e poi finiva per palleggiare”. Ha evidenziato Peppe Iannicelli nel corso dell’intervento ai microfoni di Canale 21.

Inoltre evidenzia: “Mi ha colpito molto una scena che si è verificata a pochi secondi dalla fine del primo tempo, non so se avete notato, Anguissa con la palla al limite dell’area invece di tirare appoggia per gli esterni ormai a tempo scaduto”.

“Credo che su questo aspetto il Napoli debba lavorare molto, per ritrovare quelle convinzioni vincente che ha fatto grande la squadra dell’anno scorso e che credo renderà protagonista il Napoli di quest’anno. Non credo che la sconfitta con la Lazio cambi lo scenario, il Napoli resta la favorita per lo scudetto, ma un campanello d’allarme è suonato”. Ha concluso Iannicelli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati