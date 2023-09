“Mi dicono che sia stato un acquisto importante, un rinforzo di valore” Paolo Bargiggia piu’ che convinto del suo arrivo!

Il Napoli campione d’Italia ha cominciato la nuova stagione con due vittorie e una sconfitta, quella subita contro la Lazio. Il giornalista Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione Diretta Mercato, ha analizzato le operazioni di mercato concluse dal club di Aurelio De Laurentiis nel corso della sessione estiva della campagna acquisti e cessioni:

“Mi dicono che quello di Lindstrom sia stato un acquisto importante, un rinforzo di valore per la compagine di mister Rudi Garcia”.

Paolo Bargiggia ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Il Napoli ha anche trattato Gabri Veiga, ma il calciatore ha poi preferito andare in Arabia Saudita. Penso che l’errore della società azzurra sia stato quello di trattare troppo tardi il giocatore”.

Il cronista, infine, ha parlato di Rudi Garcia: “Lo stesso Aurelio De Laurentiis aveva delle perplessità sul tecnico. Il francese, come è noto, non è stato certamente la prima scelta del patron degli azzurri, ma la quinta, sesta. Garcia è approdato a Napoli grazie al no di altri allenatori”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati