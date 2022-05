Messa al Duomo in suffragio di Diego, nel ricordo dello scudetto 1987

Oggi alle 16:30, nel Duomo di Napoli, si e tenuta la funzione solenne per commemorare Diego Armando Maradona, nel giorno in cui Diego regala la gioia sportiva piu’ grande e mai piu’ vissuta dal suo andare via, a distanza di 35 anni, il popolo napoletano, sportivo e tifoso, si stringe in unica preghiera per il D1OS del calcio, e festeggia il tricolore prorpiop come Diego quel giorno disse ad un cronista, alla domanda che cosa e’ì per te Napoli?…Diego con lo sguardo felice esclamo “MIA CASA”. Riposa in pace inimitabile campione. Ricordiamo che alla funzione solenne vi hanno partecipato, il Presidente di allora Corrado Ferlaino, il figlio Diego Jr, il capitano di sempre Giuseppe Bruscolotti, e tanti suoi compagni come Salvatore Bagni, Alessandro Renica, Giovanni Francini, Antonio Carannante, Roberto “Pampa”Sosa, e poi giornalisti ed altri addetti ai lavori che lo hanno amato e ameranno per sempre

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati