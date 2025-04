Mertens: Osimhen in Turchia è più tranquillo.

L’ex attaccante del Napoli, ora al Galatasaray, attraverso il podcast Obi One ha rilasciato una sua intervista. Dries Mertens, parla soprattutto di Napoli, che porta sempre nel cuore:

“Mio figlio si chiama Ciro, tipico nome napoletano. Ho giocato 9 anni a Napoli, lui è arrivato l’ultimo anno. Sapendo di dover andar via ho deciso di chiamarlo così, per tenere sempre vivo il ricordo di Napoli, con me”

Le differenze tra Napoli e Galatasaray:

“La Turchia ha molte più persone in giro per il mondo, c’è differenza con Napoli. Per la città campana il calcio è tutto, Maradona è fondamentale, ha portato il primo scudetto. Devi conoscere la loro storia, per comprendere il valore di Diego, come la differenza tra Nord e Sud”

Attualmente Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli, un dato che non può essere un caso:

“Sono diventato il miglior realizzatore nella storia del Napoli, una cosa incredibile. Quando sono arrivato sedevo in panchina, poi ho iniziato a segnare e fare assist. Non sono mai stato un goleador, poi Higuain andò via, Milik si era infortunato, Sarri mi disse, ora devi giocare da attaccante. Fu la mia stagione più importante, segnai 35 gol”

Non ha vinto lo scudetto, ma ai suoi tempi c’era una grande Juve:

“La Juventus era la squadra più difficile da affrontare. Giocatori come Chiellini, Tevez, Bonucci. Noi vincevamo sempre, ma loro di più. Quell’anno arrivammo a 91 punti, per la prima volta nella storia. Loro ne fecero di più e vinsero lo scudetto”

Oggi ha Osimhen come compagno di squadra, colui che a Napoli, resterà nella storia:

“È nella top 3 dei migliori al mondo. Non ci sono molti come lui, deve solo spingere di più e credere in sé stesso. Apre un sacco di spazi per gli altri, rendendo il lavoro più facile per i compagni. Abbiamo un buon rapporto, sono felice che sia qui. Istanbul è più tranquilla, magari per lui è stato meglio, rispetto a Napoli, dove è più difficile uscire per una passeggiata. Questo gli trasmette serenità”

Probabilmente il calcio turco ha anche meno pressioni, rispetto a quello italiano. Osimhen in ogni caso è ancora un giocatore del Napoli e molto difficilmente, resterà al Galatasaray di Ciro Mertens.