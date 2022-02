Mertens, si avvicina il rinnovo con il Napoli.

Dopo un periodo di paura per i tifosi azzurri, finalmente un pò di speranza, con il club che, secondo il quotidiano “Cronache di Napoli”, ha intavolato una trattativa con il bomber azzurro.

Rinnovo che si avvicina per Dries Mertens, che più volte ha sottolineato il suo amore per la maglia e per la città.

Offerti al giocatore 3 milioni per un solo anno, cifra che farebbe diventare il belga, uno dei più pagati della squadra, infatti il club azzurro starebbe valutando l’idea di fissare il monte ingaggi a 3.5 milioni di euro.

Notizia che sicuramente rasserena i tifosi che ritengono Mertens futuro capitano dopo l’addio di Insigne.

Nelle prossime settimane si vedrà se club e giocatore riusciranno a trovare l’intesa sul contratto.

