Mertens-Salernitana: si può fare, per un mucchio di motivi

La Salernitana avrebbe in mente di tentare Dries Mertens proponendo al belga la classica offerta che non si può proprio rifiutare.

Incassato il netto rifiuto ad accettare i granata da parte di Andrea Pinamonti, nonostante Morgan De Sanctis avesse strappato all’Inter un’intesa per il cartellino dell’attaccante – 13 reti la scorsa stagione con la maglia dell’Empoli -, che si sarebbe trasferito in Campania a titolo definitivo per 20 milioni di euro, il diesse ha deviato decisamente verso l’ormai ex Napoli.

A Salerno, dunque, sviluppando un’offerta che lo gratifichi dal punto di vista economico. I soliti bene informati parlano di ben 3 milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo. Ma chiaramente i soldi sono l’ultimo dei problemi da risolvere.

Nel senso che l’idea del presidente Iervolino è quella di stimolare Ciro con un ruolo centrale nel sistema della squadra di Davide Nicola. Ingolosendo l’attaccante a rimettersi in gioco, componendo una coppia di offensive players davvero interessante assieme a Piatek. Il polacco è in dirittura d’arrivo, occorre soltanto limare alcuni dettagli contrattuali con l’Hertha Berlino.

Chiaramente, la vicinanza geografica con la residenza attuale della famiglia potrebbe fare la differenza, del resto la distanza che separa Posillipo da Castel Volturno è simile a quella che c’è dal quartiere collinare allo stadio Arechi. Magari proprio per questo motivo strettamente “geografico”, Mertens starebbe riflettendo sulla proposta dei granata, accantonando, seppur momentaneamente, quella della Lazio.

Chissà che non sia maggiormente percorribile la pista verso il suo mentore, Maurizio Sarri. Ma le strategie in entrata dei biancazzurri sono subordinate alla volontà di Lotito: tendenzialmente, un proprietario poco incline a concludere affari sulla base di cifre e prezzi poco ragionevoli…

RESTA AGGIORNATO SUL MERCATO DEL NAPOLI:

Approfondisci le offerte giunte al Napoli per Nikita Contini

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati