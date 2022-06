Mertens nella “Wolk of Fame” oggi, domani sulla panchina del Napoli!

In Belgio è stata organizzata una Walk of Fame, stile Hollywood, per i calciatori della Nazionale. Tra i tanti, è presente anche la bandiera del Napoli, Dries Mertens. L’attacccante, e gli altri protagonisti degli ultimi anni della Nazionale, sono stati premiati dal ct Martinez su iniziativa della Federazione

In attesa di saperne di più sul proprio futuro e sulla trattativa per il rinnovo del contratto con il Napoli che scadrà il prossimo 30 giugno, Dries Mertens fa due passi, anzi… una “camminata”, nella storia del calcio belga.

Le premiazioni però non sono finite qui, perché il miglior marcatore della storia del Napoli, ha ricevuto anche l’attestato di allenatore Uefa. Vuoi vedere che Dries si prepara ad allenare il suo Napoli appena appese le scarpette al chiodo? Nel frattempo Dries Mertens entra nella storia del calcio Belga!

