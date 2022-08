Mertens, il Galatasaray ci prova: le cifre dell’offerta!

Sono passati pochi giorni da quando la società calcio Napoli ha dato l’annuncio che Dries Mertens non sarà più un calciatore del Napoli.

L’altro giorno il belga ha pubblicato un video da brividi sul proprio profilo Instagram per salutare i tifosi, la squadra e l’intera città che come dice lui stesso gli è entrata nel sangue.

Ovviamente il fuoriclasse belga a parametro zero fa gola a molte squadre sia italiane che europee. Intanto, l’ex numero 14 azzurro, ha già detto no a una proposta della Juventus e sta valutando seriamente un’offerta dalla Turchia.

Mertens a un passo dal Galatasaray!

La Turchia nel destino del nostro “Ciro Mertens”. Il Galatasaray che nelle ultime ore ha incassato il sì Lucas Torreira è pronto a chiudere per Dries Mertens, svincolato dopo la scadenza del contratto col Napoli.

Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha proposto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles.

Un’offerta importante e ben strutturata, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla.

