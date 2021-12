Mertens: il beniamino del Napoli in attesa del rinnovo

L’attaccante belga è ad un bivio: rinnovare col Napoli o andare altrove.

Dries Mertens: mr. 141 reti in azzurro è ormai una leggenda del club. Anche quest’anno, alla soglia dei 35 anni, sta rivelandosi decisivo per la causa partenopea, non facendo rimpiangere l’infortunato Osimhen.

Eppure, Ciro, sta conquistando le prime pagine dei quotidiani sportivi non solo per le sue gesta in campo, ma anche per la controversa questione del proprio contratto. Il 14 azzurro è legato contrattualmente al Napoli fino al 30 giugno 2022; vale a dire che dal 1 gennaio prossimo potrà siglare un pre-accordo con qualsiasi altro club.

E’ risaputo che Mertens resterebbe volentieri a Napoli. Alle pendici del Vesuvio si trova bene ed è riuscito a costruire una carriera calcistica da campione vero. Ma gli accordi si trovano collegialmente, in concomitanza con la società, la quale però sembra più scettica riguardo al prolungamento di questo matrimonio.

“E’ a favore del Napoli, ma vediamo, io spero di rimanere, poi vediamo“. Queste sono le parole espresse dall’attaccante classe ’87 riguardo una opzione per il rinnovo del proprio contratto, le quali confermano la possibilità che ha in mano la dirigenza azzurra di prolungare i rapporti con Dries in qualsiasi momento.

Ma se da un lato l’attaccante belga vuole prolungare il proprio contratto col Napoli, dall’altro la dirigenza è scettica per una questione di carattere economico: per rinnovare è necessario il pass Champions; in caso di mancata qualificazione alla vecchia Coppa dei Campioni, i partenopei non avrebbero la potenza finanziaria sufficiente per concludere questa operazione.

Mertens – Napoli: chi prevarrà?

Bisogna dunque aspettare. La situazione è in un equilibrio molto precario per le differenti necessità delle due parti in causa. Il Napoli ha bisogno di garanzie sportive per proporre un rinnovo, ma dall’altra parte Mertens ha bisogno di una quadro ben chiaro di quello che sarà il suo futuro.

L’attaccante belga vuole arrivare al mondiale in Qatar di fine 2022 per giocarsi la Coppa del Mondo con la propria nazione. Ha bisogno, quindi, di un contratto professionistico in essere almeno fino al 2023, e se il Napoli non potrà offrirglielo, lo dovrà cercare altrove.

