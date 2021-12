Mertens , e la “maldigerita” sostituzione contro lo Spezia

Mertens – Spalletti, il durante e dopo gara persa al Maradona contro lo Spezia, sembrerebbe aver lasciato un alone di grigio tra le due parti,si potrebbe dire in tal senso, che tra “ Ciro “ e’ Luciano il freddo sia la linea che attualmente li separi.E’ chiaro che dopo queste festivita’ tutto potrebbe rientrare,ma nel frattempo il “ bomber “ di tutti i tempi della storia azzurra, sta riflettendo seriamente sul suo futuro in azzurro, ricordando che il contratto scade nel 2023, e che Dries Mertens nasce il 6 maggio 1987 (34 anni)

