Mertens ed il rinnovo che non arriva, nel frattempo Giuntoli pensa al sostituto

Anche il rinnovo di Dries Mertens, vive una fase di stallo, il recordman del Calcio Napoli, 148 reti in 8 stagioni, di cui 11 quest’anno, a minutaggio scarsamente ridotto. Insomma, una storia che si racconta da sola.

Ma come tutte le storie, non sempre vi e’ un lieto fine, anzi tante volte, come potrebbe essere in questo caso, il finale potrebbe riservare sapori davvero molto amari, forse addirittura acidi, visto anche che ad oggi, anche se il Belga e’ partito per il suo paese, per partecipare alle gare di Nations League, quindi e probabile che l’incontro a …Castel Volturno ci sara’ in seguito…ma cosa si prospetta?

La proposta del Presidente era di un contratto annuale a 1,5 milioni , mentre Ciruzzo, amorevolmente lo chiameremo cosi, ambisce ad un Biennale. Come andra’ a finire? Lo scopriremo solo se firma!

Nel frattempo pero’, il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, inizia a guardarsi intorno, come si dice, se dovesse piovere, meglio aprire l’ ombrello …e cosi ha buttato l’occhio su Gerad Deulofeu, 28 enne che gioca nell’Udinese, di nazionalita’ Spagnola.

Gioca principalmente come attaccante esterno sinistro, ma puo’ ricoprire anche il ruolo sul lato opposto, dotato di buona tecnica e molto abile nel dribblig, calciatore rapido che cerca spesso l’uno contro uno e risulta essere anche profiquo in fase realizzativa.

Il suo procuratore, Albert Botines, si e sempre espresso positivamente, sulla possibilita’ di un trasferimento sotto il Vesuvio per il suo assistito, ma va ricordato che la bottega dell’ Udinese e cara, anche se, enon e’ un dettaglio, che proprio il calciatore ha chiesto la cessione, e sembra che la squadra friulana voglia accontentarlo.

Ora manca solo l’ultimo tassello, l’affondo del Napoli per acquisire le prestazioni dello spagnolo, che quest’ anno ha collezionato, con la squadra friulana, 31 partite, 13 gol, e 5 assist, non sarebbe male vederlo al Maradona il prossimo anno, vediamo se ADL e d’accordo.

