Mertens dichiara amore al Napoli: “Spero di restare il più possibile!”

Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio.

Tra i temi affrontati anche il suo rapporto con il Napoli, che sembra essere assolutamente saldo.

Ecco la dichiarazione d’amore di Mertens:

“Sono sempre stato felice, non è cambiato niente. Nn ho giocato molto a causa dell’infortunio e perché il Napoli ha fatto molto bene, ha quasi sempre vinto. Io sono il primo a dire di continuare così, finché siamo primi per me va bene. L’età e l’esperienza mi aiutano, ne ho parlato con il mister e ci rispettiamo. Sono molto felice a Napoli, spero di restare il più possibile. Quando non mi vorranno più, deciderò dove andare”.

