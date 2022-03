Mertens: Benvenuto Baby Ciro!

Napoli si veste con un abito elegante accessoriato da un enorme fiocco azzurro per la nascita dell’erede di Dries Mertens.

Alle ore 18.30 alla clinica Clinica Ruesch di Napoli è nato Baby Ciro, il figlio dell’attaccante azzurro e della moglie Katrin Kerkhofs.

Immediati gli auguri del club, il quale, con un post su Twitter, ha scritto: Dries Mertens è papà. E’ nato Ciro Romeo

Centinaia gli auguri dei tifosi del Napoli per il folletto belga e sua moglie, i quali per amore dei cittadini e della città di Partenope hanno voluto scegliere un nome prettamente campano. Insomma in questo caso è opportuno dire questo è “Un Amore Senza Confine”.

Auguri Dries e Benvenuto Ciro!

