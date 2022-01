Mertens, altro che Napoli, la MLS nel suo futuro?

Dries Mertens si, Dries Mertens No, questo il paradosso di mercato che tiene sulle spine i tanti fan del Belga, ma anche lo stesso “Ciro” che vorrebbe chiudere a Napoli, la sua straordinaria carriera, che proprio all’ ombra del Vesuvio ha vissuto l’esplosione del folletto di “Posillipo”. Ma sembra che ADL, in vena di “tagli” nel prossimo anno calcistico, non sia sulla stessa sintonia del Mertens. Allora, dire del giornale Il Roma, il Belga, visto che il Napoli non risponde, si sarebbe incontrato con degli emissari della Mls Americana, per parlare del suo futuro, sempre se non si accordasse con De Laurentiis, e si sarebbe offerto per una esperienza negli States. Ecco quanto pubblicato sulle pagine del Roma nell’ odierna edizione: “Nei primi giorni dello scorso mese l’attaccante azzurro ha cercato un contatto con un club della Mls per capire se c’erano le possibilità per chiudere la carriera negli Usa. Un incontro di fronte al Golfo c’è stato e Dries, giusta- mente, si è proposto a certi emissari venuti dagli States”. Ricordando sempre che la sua priorita’ resta sempre il Napoli!

