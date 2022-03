Mertens, altro che ai margini: con l’Atalanta può prendersi tutta la scena

Uno dei principali temi tattici proposti da Atalanta–Napoli è la contrapposizione ideologica tra una squadra brillante quando può aggredire in avanti, mantenendo altissima l’intensità della pressione. Magari generando azioni assai pericolose immediatamente dopo la riconquista della palla. E l’altra a suo agio nel momento in cui riesce a dominare il possesso.

Sicuramente il pressing alto della Dea mira innanzitutto a creare situazione offensive favorevoli, specialmente quando determina un numero cospicuo di ripartenze ad altezze medio-alte.

Al contempo, questo atteggiamento permetterebbe agli orobici di forzare all’errore gli azzurri, disinnescandone il gioco propositivo.

Del resto, è nota la volontà degli uomini di Luciano Spalletti, che tentano con il giropalla la gestione del ritmo, scalando progressivamente il campo. Fino a sistemarsi in pianta stabile nella trequarti altrui.

Amministrare tempo e spazi garantirebbe ai partenopei l’opportunità di manipolare la difesa avversaria. Cosa di cui è pienamente consapevole lo stesso Gian Piero Gasperini, che vorrà evitare uno scenario particolarmente invitante per le caratteristiche del Napoli.

Un’occasione per Zieliński

La squalifica di Osimhen priva Spalletti del suo centravanti titolare, capace di esaltarsi in un calcio diretto e verticale. Tipico del nigeriano, quando viene immediatamente sollecitato a esplorare lo spazio dietro la linea difensiva. Una giocata indubbiamente difficile da coprire per i centrali, costretti a correre all’indietro al cospetto di un velocista puro.

Domenica pomeriggio, dunque, non potendo stimolare la fase offensiva attraverso il lancio lungo, il tecnico toscano sarà obbligato a interpretare in maniera flessibile il piano gara.

Probabilmente allo Gewiss Stadium l’estro di Mertens da solo potrebbe non bastare. Il belga è indubbiamente un offensive player dall’indole marcatamente associativa. Nondimeno, pensare che possa essere a suo agio nei duelli spalle alla porta, nelle grinfie del terzetto composto da Djimsiti, Demiral e Palomino, appare un tantinello azzardato.

Ecco perché sembra che l’allenatore di Certaldo stia pensando di abiurare temporaneamente il 4-3-3, disponendosi con un più elastico 4-2-3-1: un sistema certamente favorevole a Piotr Zieliński.

A segno con la Polonia contro la Svezia, nei play-off per le qualificazioni ai Mondiali. Eppure sostituito in via precauzionale all’89’ per una una botta alla gamba sinistra rimediata in un contrasto fortuito.

Concedergli nuovamente fiducia equivale a mettere il polacco con maggiore frequenza in comunicazione con Ciro. Occupando la posizione di sottopunta, oppure addirittura scivolando al fianco del compagno di reparto, in una sorta di 4-4-2 piuttosto ibrido.

La vetrina ideale per Mertens

Immaginare Mertens e Zieliński che cambiano continuamente e reciprocamente la zona di competenza potrebbe aiutare il Napoli ad attrarre i nerazzurri in avanti. E dopo, giocargli alle spalle.

Chiaramente, il belga non è un classico attaccante posizionale, quindi deve necessariamente svuotare gli ultimi sedici metri, per essere utile ai compagni, e non rimanere impantanato tra le maglie dei centrali bergamaschi.

Insomma, il Napoli vorrà puntare sull’attitudine di Dries a cucire il gioco sulla trequarti. Quella innata abilità nel venire incontro e ricevere tra le linee, consolidando così il possesso.

Tutti movimenti tesi a favorire la risalita graduale del baricentro alla squadra partenopea. Che ha qualità necessarie per lavorare nello stretto, e sottrarsi all’asfissiante marcatura uomo su uomo in ogni zona del campo dell’Atalanta.

Ovviamente, la bontà di questa strategia potrebbe generare dividendi soltanto nell’ipotesi in cui la profondità venga saturata da un azzurro diverso da Mertens. E poco importa che sia la sottopunta o il taglio dall’esterno verso il centro degli attaccanti laterali.

