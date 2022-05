Mertens-Adl, incontro a Via 24 Maggio…ma chissa’ di quale anno!

Mertens–Adl, e’ la telenovela, o meglio, la serie piu’ seguita, del mercato azzurro di questi mesi. Parliamo di una situazione ambientata a Palazzo Don Anna, non e’ un psoto al sole, ma snella residenza di “Ciruzzo”, dove le due parti, a dire del patron del Napoli, si erano lasciate serene e tranquille, pronte a riprendere il discorso interrotto bruscamente in campionato.

Si nota pero’, soprattutto dopo Empoli, una leggera allergia all’interno dello spogliatoio, sara’ perche’ il Napoli esce sconfitto e saluta la corsa al titolo, ma vi e’ anche il fato, che lui esca dal campo, e gli azzurri subiscono il ritorno del RealEmpoli, fatto sta’ che lui esce,e la gara viene persa da 0-2 a 3 a 2!

Mettiamoci anche il fatto che il minutaggio di Ciruzzo, si e’ assottigliato di tanto, anche perche’ il tecnico non voleva squilibrare la squadra, e quindi, elimina la Livella. Ma la cosa incredibile , e che dopo quella gara, che sanci’ l’addio alla corsa al titolo, tranquillo patron ti e’ arrivata la tua Champions, Il Ciruzzo di Lovanio(Belgio), Non ebbe piu’ problemi ne di carta d’ identita’, e ne di squilibri tattici…

Ecco un giorno all’ improvviso…

Sassuolo, Torino, Genoa, Spezia, Il Napoli si “scatena“, nel senso che deve solo confermare il terzo posto, e vince 4 gare di fila, in scioltezza, proprio come una grande, asflatando gli Emiliani (6-1), conquistando la Mole, filo granata, 1 a 0, affonda e condanna i liguri di sponda rossoblu (3-0), e si diverte nel catino di La Spezia, vincendo (3 –0), e sapete la casa che salta all’occhio? Che Ciruzzo, si diverte, da assist a go go ai compagni, gioca tutte e 4 legare dal primo minuto, ed infine, realizza ben 2 , dei 6 gol , al Sassuolo…

Mertens- Adl come finira’? Ciruzzo va via oppure resta?

Se gioca ci vuole la Livella, se non gioca il Napoli non vince e non segna, pero’ comunque 35 son le primavere e dopo cosa vendo piu’? Direbbe il regista, senza dimenticare, che il tecnico di Certaldo, l’ho ha tenuto spesso in naftalina, forse perche’ preoccupato che potesse stancarsi a giocare cosi tanto , vista l’eta’.

Facendo il sunto del prossimo episodio, si potrebbe dire, usando un’ eufenismo scenico, che il patron lo vorrebbe in Saldi, il tecnico lo vorrebbe da Sarri, e Ciruzzo vorrebbe continuare ad imparare la lingua internazionale...il Napoletano.

Ma sembra che per continuare il corso, ci sia una distanza da colmare, si tratta di due anni ed un milione…verrebbe da dire “Nu milione?…o’ anema do’ priatorio!”…alla prossima puntata della serie estiva di mercato Aure’, ma Ciruzzo? Addumanna’ a Lucianu!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati