Meret: Pensiamo solo alla Cremonese!

Mette subito le cose in chiaro, il portiere del Napoli, intervistato all’interno della trasmissione consueta di Radio Kiss Kiss. Acqua sul fuoco, da parte del numero 1, di origine friulana, per riportare la piazza, sul giusto binario:

“C’è tanto entusiasmo, in un momento positivo per noi. Però pensiamo partita per partita, alla prossima gara e non a lungo termine. Siamo concentrati sulla Cremonese, vogliamo prenderci una rivincita, per proseguire il nostro cammino”

Il riferimento va ovviamente all’eliminazione in coppa, un neo sulla stagione partenopea:

“Quella in coppa Italia è stata una partita strana, eravamo in controllo, poi i rigori sono una lotteria. Vogliamo prenderci questa rivincita e sappiamo, che se giochiamo con la voglia di vincere, la vittoria è alla nostra portata”

Una gara che probabilmente ricalchera’ la linea di Spezia-Napoli, dello stesso parere Alex Meret:

“Quest’anno è già successo diverse volte, che abbiamo affrontato squadre chiuse. Con lo Spezia abbiamo provato ad aprire gli spazi, poi l’episodio del rigore, ci ha aperto la strada. Siamo consapevoli che possiamo fare gol in ogni momento, gestiamo le partite meglio rispetto allo scorso anno”

In questa stagione, già 11 clean sheet, per l’estremo difensore, un dato non indifferente, sul quale Meret spiega i motivi:

“È frutto del lavoro di squadra, a partire dagli attaccanti. Cerchiamo di tenere più possibile, gli avversari lontano dalla nostra porta, così le occasioni di subire reti diminuiscono”

Come va l’intesa con i compagni di reparto?

“Con Kim parlo in inglese, l’italiano lo parla ancora poco. Ci capiamo abbastanza bene, le cose di campo le ha imparate anche in italiano. È un ragazzo fantastico, sta facendo un grande campionato”

Parla anche delle punte, un valore aggiunto per la squadra:

“Kvaratskhelia e Osimhen meglio averli come compagni, che contro. Ci danno una grandissima mano, speriamo continuino così”

La parata più difficile fino adesso?

“Credo quella su Piatek a Salerno, come quella su Giroud a Milano. Soprattutto perché sono state decisive per la vittoria”

Un pensiero anche sull’ultimo arrivo, Gollini:

“Lo conoscevo già per il percorso fatto insieme, in Nazionale. È arrivato con grande entusiasmo, si è messo subito a disposizione e questo fa bene al gruppo”

Champions League, ci pensate?

“Si andrà ad affrontare squadre difficili, a partire dall’Eintracht. Il percorso fatto da noi ha stupito un po’ tutti. Proveremo a fare in Champions, ciò che abbiamo fatto in campionato”

Infine il rapporto con l’allenatore:

“Spalletti è bravo a tenerci sempre sul pezzo, cura ogni dettaglio. Maniacale in ogni aspetto, soprattutto quello psicologico, non ti fa mai abbassare la guardia. Ringrazio il Mister e i tifosi, che ci sostengono sempre”

Parole da sottoscrivere con la penna rossa, a partire da Domenica, senza mai abbassare la guardia.

