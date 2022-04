Meret out fino alla fine. Torna “El Patron” !

Il Mattino nell’edizione odierna ha approfondito la questione “porta del Napoli” con una rassicurante indiscrezione.

“Col Sassuolo nel Napoli tornerà Ospina dal 1° minuto e sarà così fino a fine stagione” si legge sul quotidiano.

Mertet out fino alla fine?

A quanto pare, la titolarità di Ospina è stata presa tempo fa, ancor prima che venisse colpito dall’influenza che gli ha fatto saltare le ultime due competizioni, contro la Roma e contro l’Empoli.

C’é da dire che Meret, seppur molto giovane, si è sempre distinto in porta, fino alla gara contro l’Empoli. Un grave errore, che sebbene possa capitare a chiunque, di certo resterà impresso nella memoria per un po di tempo.

Ma al di la dell’errore, la fragilità della porta delle ultime competizioni, hanno bisogno del sostegno forte di Ospina, della sua tecnica e della sua esperienza.

Una porta ancora “scoperta”?

La situazione contratti dei portieri del Napoli è ancora incerta. Pochi giorni prima di Empoli – Napoli, Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss dichiarò: “Il mio futuro lo vedo e lo immagino in azzurro. Sto benissimo a Napoli e il mio primo obiettivo è quello di trovare una continuità con questa maglia e poter giocare anche in futuro. Per il prossimo anno è quello che desidero e farò di tutto per centrare questo mio traguardo”.

Il contratto del venticinquenne azzurro è in scadenza nel 2023, dunque a breve il club dovrà prendere una decisione, ma se si dovesse basare solo sul bilancio delle sue prestazioni in questa stagione, dovrà fare delle importanti riflessioni.

Decisioni immediate, invece, dovranno essere prese per il colombiano David Ospina, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022

