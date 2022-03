Meret, nonostante gli infortuni, il Napoli non ha dubbi

Il progetto del Napoli è chiaro già da un bel pò: consegnare le chiavi della porta ad Alex Meret, rilanciandolo prepotentemente nel prossimo campionato. Da quì, l’idea di non prendere in considerazione l’ipotesi di proporre il rinnovo a Ospina. Così da mandarlo in scadenza a giugno.

Nonostante l’ennesimo infortunio rimediato in allenamento, dunque, la società partenopea sembra aver fatto la sua scelta. L’annata che verrà, l’Airone appare destinato a fare il titolare con una certa continuità. Ovviamente, bisognerà innanzitutto blindarlo con un nuovo contratto. Quello attuale scade nel 2023.

Ma anche fare pace con la sorte. Finora, infatti, la stagione di Meret è stata davvero avara di soddisfazioni. Il dualismo con il collega colombiano lo vede quasi un passo indietro. E di conseguenza, ne ha limitato l’impiego: 4 presenze in campionato (da titolare); una in Coppa Italia entrando dalla panchina e il ruolo di “portiere di notte”, capace di destreggiarsi in Europa League, dove ha collezionato 7 presenze. Totale: 12 gettoni e 1.064 minuti.

Un pò pochino, per chi aspira a recitare un ruolo da assolutamente protagonista. Tant’è vero che, il suo management, prima di intavolare il discorso relativo al rinnovo ha chiesto garanzie circa il futuro dell’estremo difensore.

Nel frattempo, urge recuperare dalla frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare, rimediata in allenamento. A meno di clamorose risposte all’iter riabilitativo, dovrebbe stare fuori non meno di tre settimane. Salterà, quindi, il playoff con l’Italia, impegnata contro la Macedonia, il 24 marzo. Probabilmente, proprio la sosta potrebbe limitarne le assenze in ottica Napoli, obbligandolo a saltare solamente le partite con il Verona e l’Udinese.

Le parole dell’ortopedico

A proposito dell’infortunio di Meret, queste le parole di Leopoldo Caruso, ortopedico dell’ospedale Pellegrini e specialista in traumatologia, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”: “Per fortuna si tratta di processi trasversi e non di una frattura del corpo. Il processo trasverso è un prolungamento della vertebra e questa frattura viene considerata stabile e guarisce senza postumi rilevanti. Ritornerà a svolgere l’attività di portiere senza problemi, l’unica questione è il dolore. I tempi di guarigione sono di 2-3 settimane, si metterà un piccolo busto e potrà già iniziare a fare terapia antalgica e antinfiammatoria”.

