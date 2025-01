Anche quelli che continuano a discutere il talento di Alex Meret (in verità, sempre di meno…) dovrebbero avere l’onestà intellettuale di riconoscere quanto sia stato difficile quel genere di intercetto contro Yildiz. Basterebbe anche solo guardare il replay per comprendere appieno il movimento complesso che deve compiere l’Airone azzurro per disinnescare la conclusione dell’attaccante turco a pochi metri dalla riga. Un gesto tecnico e fisico davvero clamoroso, magnetico ed al contempo salvifico, che rientra a pieno titolo nelle clip del campionato: quelle che riassumono i momenti salienti di una intera stagione. I presupposti dell’intervento contro la Juventus sono un riflesso eccezionale associato alla rapidità con cui cambia postura. Insomma, una parata irreale, perché l’estremo difensore friulano ha compiuto letteralmente una torsione su sé stesso, dando al corpo una direzione opposta a quella che aveva preso sulla prima ricezione dell’esterno bianconero.

Ovviamente tutto questo Meret lo realizza percependo in un attimo, reagendo di conseguenza, che l’intenzione di Yildiz è rientrare sul mancino, quindi battere a rete. Allora, consapevolezza e puro istinto si mischiano, e gli suggeriscono di muoversi in quel modo per far fronte a una situazione così disperata, trovando la soluzione giusta per togliere il pallone dalla porta. Valutando la velocità della palla, giusto considerarlo un intervento veramente iconico, di quelli che possono passare agli annali, in quanto segnano la storia di un campionato.

Meret e le sliding doors bianconere

Quella di ieri è stata indubbiamente una parata incredibile. Ma Meret non è nuovo a disinnescare soluzioni estreme, guarda caso, ancora al cospetto della Vecchia Signora. Il ricordo corre al gennaio ’23, col Napoli di Spalletti dominante, che ospita a Fuorigrotta una Juve strenuamente lanciata all’inseguimento, staccata di sette punti dai partenopei. Gli almanacchi ricordano solamente il risultato finale (5-1). A quel punto, gli uomini di Allegri imboccano mestamente la strada che li riporta alla Continassa, delusi e frastornati dalla scoppola e dal conseguente -10 in classifica. Nelle more della partita, tuttavia, c’è una emblematica sliding doors. Classico appuntamento con la ineluttabilità del destino, che presenta il conto sotto forma di situazione assolutamente imprevedibile.

La Juve ha appena accorciato le distanze con Di Maria, però continua a spingere. In pieno recupero, con le contendenti che aspettano solamente di poter approfittare dell’intervallo per rifiatare, Chiesa lavora una palla sull’out mancino, crea separazione da Di Lorenzo e mette in mezzo un cross tagliatissimo. La spaccata di Rrahmani produce scariche di adrenalina purissima. Devia maldestramente verso la propria porta, fotografando nel cuore dei tifosi il prima e il dopo. Chissà cosa succedeva se il primo tempo fosse terminato col pareggio? Meret si prende la scena e diventa il “salvatore della Patria”: vola sul tentativo di autogol del kosovaro. E cambia il corso degli eventi. Il confine tra dentro e fuori è impresso in profondità nella testa dei napoletani. Alex si tuffa quando l’interferenza di Amir sembra già dentro. Dunque, si allunga e la spinge fuori. Questione di centimetri, ennesima parata incredibile ed estrema.

