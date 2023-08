Meret: “Con Garcia lavoriamo per tenere la squadra alta”

Alex Meret vuole mettere la freccia e magari mantenere inalterata la gerarchia con Gollini nella corsa alla maglia da titolare del Napoli, quella con lo Scudetto cucito sul petto. E’ quello che traspare dalle parole dell’Airone azzurro, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky dal ritiro di Castel di Sangro.

“Le grandi squadre devono avere due grandi portieri. Pierluigi è un grandissimo portiere, l’ha dimostrato quando è stato chiamato in causa. Credo sia fondamentale per qualsiasi portiere e persona in generale avere la fiducia di tutti i compagni, del mister e della società, ti fa affrontare al meglio le difficoltà e le sfide che arrivano. La situazione è totalmente diversa rispetto allo scorso anno, sono ovviamente più contento…”.

Buone per Meret le impressioni tratte dalle prime amichevoli estive, assaggio di calcio vero, alla ricerca della migliore condizione.

“Sono dei test molto impegnativi. Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare al meglio la stagione che sta arrivando. La squadra ha fame, l’ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno ripetersi sarà difficile ma appunto per questo dobbiamo mantenere sempre il livello di attenzione e di applicazione altissimo…”.

A proposito di amichevoli, queste le considerazioni di Alex sul lavoro svolto finora da Garcia.

“Gli piace giocare molto la palla. Ha lavorato più sul fatto di tenere la squadra molto alta che andare ad aggredire in avanti, nella metà campo avversaria“.

