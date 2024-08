Meret: “Cerco sempre di dare il massimo”

Ogni estate entra sempre al centro di trattative, che lo vedono lontano da Napoli, ma lui non si lascia mai coinvolgere. Anche questa sera Alex Meret mette la sua firma, su un passaggio del turno, diventato quanto mai complicato. Ai calci di rigore, il portiere friulano fa la differenza, parando due tiri dal dischetto, che regalano agli azzurri la qualificazione.

A fine partita, il numero uno azzurro ai microfoni di Mediaset, mantiene il suo proverbiale aplomb:

“I rigori sono sempre una lotteria. Ho provato un po’ a studiare i loro tiratori, nonostante non avevamo molti punti di riferimento, poi in questi casi si va anche per istinto. Questa volta è andata bene, riuscendo a pararne due, contribuendo alla vittoria. Sono contento per me e per la squadra, era importante passare questo turno, era importante vincere, anche se non ce l’abbiamo fatta nei novanta minuti”

Domina nei tempi regolamentari il Napoli, nonostante non abbia trovato il gol. Meret quasi mai impegnato, ma al momento opportuno si fa trovare pronto. Sempre al centro di trattative di mercato, il portiere friulano non si scompone e va avanti per la sua strada:

“Io ho sempre lavorato, cercando di fare del mio meglio, continuerò a farlo. Abbiamo tenuto la partita in mano, ma non siamo riusciti a creare tante occasioni. Abbiamo sofferto su qualche loro ripartenza, dovevamo portarci a casa questa vittoria e pensare adesso al campionato”

Tra una settimana si andrà a Verona, il Napoli di Coppa Italia, lascia intravedere qualcosa di buono, ma tanto ancora c’è da lavorare. Soprattutto va risolta la questione attaccante, questo Napoli, non può presentarsi al Bentegodi senza un numero 9.