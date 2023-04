Meret: C’è del rammarico.

Il portiere del Napoli, a fine gara è un po’ dispiaciuto per la festa mancata. Ai microfoni di DAZN lascia trasparire chiaramente, il suo stato d’animo:

“Un po’ di rammarico c’è, volevamo festeggiare a casa nostra, davanti ai nostri tifosi, alle nostre famiglie. C’era un’atmosfera incredibile allo stadio. Un peccato perché eravamo riusciti a passare in vantaggio, nonostante loro si chiudessero molto. Poi per una disattenzione e una gran giocata del loro attaccante, abbiamo subito questo gol. Però ci manca ancora solo un piccolo passo, per raggiungere l’obiettivo”

Una magia che si respira in tutta la città, con i tifosi assiepati, ancora a Piazza del Plebiscito. Un’aria unica, che non è certo sfuggita ad Alex Meret:

“In questi giorni si respira un’atmosfera incredibile. Ci teniamo a regalare questa gioia ai tifosi, dopo tanti anni. Anche oggi ci hanno spinto molto, si meritano questa gioia. Sicuramente dalla prossima partita, vogliamo regalargli questo sogno”

Andrea Stramaccioni, che da allenatore, lo ha avuto alle sue dipendenze, il primo in assoluto, da professionista. Gli lancia una battuta:

Lo hai fatto apposta, per vincere a Udine?

“Se devo dire la verità, preferivo vincere qua a Napoli. Se arriverà a Udine sarò contento lo stesso. Avrò la mia famiglia a vedermi, questa si, una gioia in più”

Conclude il numero 1 azzurro, spiegando il segreto di questo Napoli:

“Sicuramente il collettivo. L’aiutarsi l’un con l’altro, senza cercare di risolvere le partite individualmente. Questo ha fatto la differenza, ci ha fatto raggiungere risultati importanti. Lo spirito di squadra, l’unità del gruppo”

Rammarico si , ma festa rimandata solo di qualche giorno. Una festa, che a dire la verità, si sta protraendo da settimane. Evidentemente il Napoli, vuole godersela, fino all’ultimo.

