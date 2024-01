Mercato: Urgono rinforzi. Ma il Napoli è in difficoltà!

Mercato in stand-by? Meglio dire in difficoltà! Dopo Mazzocchi, si aspetta il sì di Samardzic, che sembrava già giunto a Castel Volturno, mentre oggi potrebbe essere il giorno dell’incontro con il padre manager del calciatore per chiudere, ricordiamo che con l’Udinese già e tutto fatto, ma mancano le commissioni.

Poi Dragusin, probabilmente mai in orbita Napoli, conteso da Bayern Monaco e Tottenham, Soumare’, il quale vuole andar via dal Siviglia ma il Napoli lo vuole solo in prestito con diritto di riscatto, infine le varie voci su Barak della Fiorentina, Kone’ del Borussia M. gladbach, su di lui anche la Juventus, e Perez dell’Udinese, mentre per Theate non risulta alcuna trattativa! Insomma tanti bla…bla…bla…ma di concreto, oltre il difensore napoletano Mazzocchi, il nulla!

Napoli dunque in colpevole ritardo sul mercato, ed i perché’ si conoscono da tempo. A Mazzarri occorrono rinforzi e subito, mentre ancora oggi, si commettono ancora gli stessi errori, ci si trova spiazzati e senza idee, con modalità di trattativa insignificante, consapevoli che il Napoli ha assoluto bisogno di forze nuove per uscire da questo imbuto ma con la stessa incoscienza ed irresponsabilità una società oggi, seriamente colpevole ed impreparata!

Dunque non sono previste trattative in entrata nelle prossime ore di mercato, nel frattempo dalla Spagna, De Laurentiis non è in Italia per motivi lavorativi personali, si ordina il ritiro forzato in vista del derby contro la Salernitana, e domenica si parte per Doha, destinazione Supercoppa. Il problema e capire con quale testa e se ci saranno nuovi innesti per allora

La realtà racconta che il Napoli risulta presente al chiacchiericcio del mercato, ma assente ingiustificato sotto lo squisito piano della chiusura trattative, atte a rinforzare una squadra in balia di sé stessa, dove ormai lo spogliatoio non si definisce più squadra, ma un insieme di piccole aziende, dove si aspetta che accada qualcosa visto che la personalità sembra proprio no appartenergli!

In attesa degli eventi, siamo giunti al 9 gennaio, dove pronti via, il Napoli avrebbe già dovuto avere i rinforzi richiesti, ed invece si cercano ancora i saldi invernali, poveri Meluso e Micheli, con Mazzarri che non pensa alle dimissioni, al suo posto sarebbe stata la cosa migliore, che anche se confermato non è detto che non segua la strada di Garcia. Mercato invernale, restiamo in attesa, saranno rinforzi oppure la resa? Volvemmo contiguo Aurelio!

