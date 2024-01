Mercato: Tre per uno! Ma manca il centrale difensivo

Mercato da tre per uno quello attuale in casa Napoli, infatti con le visite di Traore’ di ieri, che hanno dato esito positivo manca solo il tweet presidenziale, e l’arrivo di Cyril Ngonge dal Verona, visite mediche fissate tra oggi e domani, insieme all’ ex granata Mazzocchi, salgono a tre i nuovi arrivi in azzurro, e sembra che Adl non voglia fermarsi a questi.

Il patron ha infatti annunciato che in entrata saranno fatte altre due operazioni, una probabilmente sarà Barak della Fiorentina, ma manca sempre il Jolly, cioè il difensore centrale, richiesto anche dal tecnico Mazzarri, il quale risulta essere un capitolo ancora colpevolmente inevaso!

Provando a fare una stima dei nuovi arrivi in maglia azzurra, con una sola uscita anticipata dove il Napoli ha incassato circa 25 milioni di euro (riferimento alla cessione di Elmas al Lipsia) , troviamo che Mazzocchi è costato 3 milioni di euro, Ngonge 18 milioni di euro, Traore’ 0 (in prestito con diritto di riscatto prezzo fissato a 25 milioni di euro) in totale, 22 milioni, con una disponibilità di 3 senza dimenticare la plusvalenza con la cessione del Macedone di circa 7 milioni ( Elijff costò 16+2,5 di bonus ). Niente da dire, Chiavelli è un vero cervellone!

Ma come detto, Adl ha confermato che ne prenderà altri due di calciatori, sono attenzionati in entrata, un centrocampista (Barak) ed un difensore, qui i nomi sono almeno tre! Per il calciatore della viola manca ancora la formula del pagamento, ma sembra ci siano segnali positivi sulla riuscita della trattativa, mentre per il difensore centrale, che servirebbe ieri più che oggi! siamo ancora al tira e molla mentre il tempo trascorre inesorabile (Mancano 13 gg alla fine del mercato invernale)

Mercato: Napoli, Occorre il difensore centrale!

Dunque Napoli certamente attivo, ma si parla sempre di calciatori in prospettiva ma non certo fuoriclasse, ma la politica del tre per uno ne spiega la mentalità, certo è che ora bisogna investire sul difensore centrale che sia davvero un faro per la retroguardia ballerina del Napoli, ma le dichiarazioni di De Laurentiis, rilasciate in Arabia e riportate dal Corriere dello Sport nella edizione odierna, risultano essere abbastanza esplicite:

“Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Parlerò, come ho detto più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come e stato detto anche da noi. Andava resettato con lo scudetto! Mercato? Ne compreremo altri due…”. Si spera stavolta, che i binari siano giusti già a partire da domani, direzione Al-Awal Park con destinazione finale, e non sbagliando binario salendo sul Riyadh-Castel Volturno!

