Mercato & Tattica: così Mazzari può cambiare sistema di gioco

Sembra che il 4-3-3 comincia a non essere più un dogma in casa Napoli. Anche grazie al mercato, che offre in dote a Mazzarri il primo rinforzo, ovvero Pasquale Mazzocchi, preziosissimo jolly in grado di occupare diversi ruoli, non solo quello di mera alternativa a capitan Di Lorenzo. E se davvero, come sussurrano i soliti bene informati, il prossimo colpo in entrata dovesse essere Samardzic, allora il tecnico toscano davvero potrebbe pensare di tornare al passato. Tentare di ridare compattezza e nuovi equilibri alla squadra, ridisegnandola col 3-5-2.

Del resto, già contro il Monza, in corso d’opera, l’allenatore azzurro aveva letto l’atteggiamento di Palladino, e suggerito ai suoi di adattarsi alla situazione contingente, che vedeva Colombo unica punta, marcato direttamente da Rrahmani, con Juan Jesus pronto a fare da copertura. A seconda di come dava poi ampiezza alla fase offensiva la squadra brianzola, Zerbin oppure Mario Rui assorbivano i movimenti in fascia degli esterni. Mentre nella fase di costruzione, in base alla posizione della palla, Di Lorenzo o lo stesso terzino portoghese, stringevano tanto la loro posizione, lavorando come “finte mezzali”. In pratica, una difesa a tre abbastanza fluida.

Prove tecniche di difesa a tre

Tornando all’attualità, se il Napoli volesse spendere immediatamente Mazzocchi e Samardzic nei titolari, si potrebbero immaginare i campioni d’Italia schierati con un inedito 3-4-2-1. Rrahmani centrale, supportato in qualità di “braccetti”, da Di Lorenzo sul centrodestra e Juan Jesus sul versante opposto. Laterali a tutta fascia, Mazzocchi e Mario Rui. In mezzo, Lobotka e Zielinski, nella classica mediana a due, dove uno si spende in costruzione e l’altro maggiormente nel consolidare il possesso e inserirsi alle spalle della linea di pressione avversaria. Grande imprevedibilità e abilità nei fondamentali superiori alla media, con Samardzic e Kvaratskhelia a muoversi liberamente dietro l’unica punta: Raspadori o Simeone.

Ipotesi credibile, tutt’altro che inverosimile. La soluzione alternativa potrebbe contemplare fluidità nell’occupare zone di campo diverse, dando grande imprevedibilità posizionale: tipo il polacco da sottopunta e il serbo ex Udinese che si alza in proiezione offensiva.

Insomma, occhio alla svolta tattica che Mazzarri intende dare al “nuovo” Napoli, con Mazzocchi e Samardzic ad arricchire l’organico.

