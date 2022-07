Mercato sorpresa, adesso cosa cambia…

Una formalità di mercato, si era detto, invece è tutto di nuovo in gioco in casa Napoli, per Alex Meret

Il numero uno azzurro, che in questi anni all’ombra del Vesuvio, alcuni tormentati da infortuni, altri chiusi dalla presenza di un portiere esperto come David Ospina, e bocciato da tre allenatori su tre, non hanno reso vita facile al secondo della Nazionale Italiana.



Le stesse dichiarazioni del tecnico Spalletti, che non meno di qualche settimana fa affermava che il portiere, nel calcio moderno, deve saper giocare con i piedi, lanciò’ un chiaro segnale alla società’, sulla possibilità’ di un cambio tra i pali

E stamane giunge la notizia, che il tanto auspicato rinnovo, è rimesso in discussione, addirittura ci sembrerebbe già pronto il sostituto, individuato in Kepa, portiere spagnolo, del Chelsea.

Senza dimenticare altri, accostati al Napoli come suoi potenziali sostituti, Luis Maximiano del Granada e soprattutto Vicario dell’Empoli.

Alex Meret, ha mostrato ,in questi anni partenopei, oltre che una struttura fisica non forte, una scarsa personalita’ anche nella gestione della difesa, taciturno e con un carattere introverso, insomma, cio’ che non deve essere un portiere, ruolo determinante in una squadra di calcio

Senza dimenticare che con l’andare via di Ospina, la titolarità’ tra i pali del futuro del Napoli, era li che lo attendeva. Invece, sembra che le valigie siano gia’ al check-in di Capodichino, verso lidi piu’ tranquilli. Davvero tutto molto assurdo.

E adeswso? Un’ altro interrogativo, giunge in casa Napoli, a due giorni dal ritiro di Dimaro, con ancora molti scontenti, e contratti da rivedere, un mercato che non vuol proprio decollare, come a dire, si comincia davvero con il piede giusto, a te Aurelio!

