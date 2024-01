Mercato: Quando il …Buongiorno si vede dal Torino!

Buongiorno-Napoli, certamente un caro saluto per i lettori di persemprenapoli, ma può definirsi una suggestione di mercato per il Napoli se si pensa che si stia cercando un centrale di difesa per colmare il vuoto lasciato dal Coreano Kim.

I rumors parlano di un interesse forte per Alessandro Buongiorno come alternativa a Radu Dragusin, la richiesta del grifone ha spaventato non poco Adl, e pare che si sia intenzionati a sondare il forte difensore granata, domenica avversario degli azzurri, offrendo la stessa cifra per acquisire le prestazioni del difensore del Genoa, ovvero 20 milioni più il cartellino di Ostigard valutato 5 milioni di euro

È chiaro che le trattative si fanno in due, quindi prima bisogna convincere il buon Presidente Cairo, il quale chiede almeno il doppio (Circa 50 milioni!) per cedere il proprio gioiello, poi il calciatore a trasferirsi al Napoli, certamente oggi un club importante, ma che mostra segni di grande squilibrio all’ interno del gruppo squadra, ed un’approssimazione organizzativa che rasenta davvero il ridicolo, per quanto visibile all’ occhio dei tifosi ed addetti ai lavori

Buongiorno, 24 anni e tanta personalita’!

Il giovane difensore 24 enne però sarebbe un buon tassello per puntellare la difesa ballerina di quest’anno, e certamente un ottimo investimento per il futuro, ricordiamo anche che Spalletti lo ha portato in Nazionale perché’ ne ha visionato l’ottimo rendimento oltre che la personalità mostrata nel processo di crescita in granata.

Se son rose fioriranno, ma se il Buongiorno… si vede da Torino …non sarà certo semplice convincere Cairo a privarsi del giovane difensore con disinvoltura, anche perché’ la cifra richiesta dal patron granata e di ben altra natura, in più bisogna capire anche se la contropartita tecnica (Ostigard) sarebbe gradita al numero uno granata ed al tecnico Juric in sostituzione del difensore

Ma questo e il mercato, tra domanda ed offerta bisogna fare i conti con la volontà, e molte volte la soglia della decenza non andrebbe superata, ma poi penso ai contendenti, il riferimento va ai due Presidenti, allora diciamo che Lunedi alle prime luci del mattino, il giovane Buongiorno saluta e ringrazia…ma lo farà da Torino!

