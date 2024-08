Mercato: Conte, Nove Esuberi e Due Dubbi… Oltre Osimhen! Il ritiro del Napoli, in quel di Castel di Sangro, può virtualmente definirsi terminato ieri. Infatti, dopo il simpatico, e fugace, siparietto dei 4 calciatori azzurri (Raspadori, Spinazzola, Mazzocchi ed Olivera) tenutosi nella centralissima piazza Plebiscito per salutare i tifosi che hanno accompagnato il Napoli per tutto il periodo abruzzese., oggi ci sarà il doppio allenamento, ancora visibile al pubblico, per poi “blindarsi” all’ interno del Patini nei due giorni successivi in vista della prima uscita ufficiale contro il Modena, sabato sera al Maradona, in Coppa Italia.

Con il ritiro ormai giunto al termine, arriva anche il momento del tiriamo le somme da parte del tecnico Antonio Conte, che avrebbe messo in lista di sbarco ben otto azzurri (Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Ngonge, Cheddira, Simeone e Folorusho). Non c’è che dire, sono tanti anche in virtu’ di una tempistica non certo favorevole, ma e chiaro che Manna farà di tutto per accontentare sia il tecnico che i calciatori stessi, i quali sono consapevoli: la speranza di un posto in squadra e davvero ridotto al lumicino!

Chiaro che il lavoro che aspetta il DS sarà sicuramente arduo, anche se i primi due nodi sembrano quasi sciolti, ma si è altrettanto certi che il Napoli farà di tutto per accontentare il tecnico in questi ultimi giorni di mercato. Dicevamo però che le prime due partenze sono già in rampa di lancio, infatti Gaetano a Breve firmerà il contratto con il Parma, 8 milioni più 2 di bonus ed una percentuale di rivendita’ futura al club di Adl. Altro prossimo partente e Cajuste, che dovrebbe accasarsi al Brantford in Premier, in prestito con obbligo di riscatto.

Mercato: Conte e la lista dei bocciati! Anche Folorusho in dubbio…

In attesa poi di capire, il mercato ha un termine ultimo fissato al 30 agosto, quale sarà il destino degli altri “bocciati”, nel Napoli resta sempre viva la telenovela Osimhen, al quale destino e legato, non solo il mercato del club, ma anche il lavoro stesso del tecnico che non ha mai potuto schierare il nigeriano (per evitare infortuni) e che oggi deve “adattare” Raspadori punta centrale, in attesa che arrivi alle falde del Vesuvio, il figliol prodigo Lukaku!

Ma anche due dubbi pervado il pensiero di Conte in questi ultimi giorni di ritiro, trattasi di Michael Folorusho e Alex Meret. Il primo, il Napoli aveva quasi chiuso la sua vendita all’ Atalanta (Avallata dal tecnico), 15 milioni più 3 di bonus, ma complice la percentuale sulla futura rivendita (De Laurentiis ha chiesto il 30%) ed il grave infortunio occorso a Scamacca, la Dea ha fatto retromarcia, rispedendo al mittente il calciatore perdendo un bel po’ di soldini da reinvestire sul mercato.

Mercato: Conte, dubbi anche su Meret!

Altro caso, ma già vissuto da quando ha messo piede nel capoluogo campano, e quello del portiere. Meret giunge a Napoli nel 2019, da allora non è mai scoccata la scintilla tra lui ed una buona parte di critica e tifoseria. Basti ricordare l’anno del terzo scudetto, bocciato anche da Spalletti, l’ultimo giorno di mercato era’ stato venduto allo Spezia ma poi Provedel, numero uno spezzino, accetto la Lazio e non se ne fece più nulla! Poi l’errore nella diluviana amichevole contro il Girona ha rimesso in discussione la sua permanenza in azzurro. Solo un piccolo piovasco, oppure un temporale? Certo è che non è semplice lavorare quando si è messi in discussione perennemente.

Rifacendosi però, alle parole del tecnico nella conferenza di presentazione, Meret resta il numero uno azzurro, ma come ho sempre detto le vie del mercato sono infinite e ricche di sorprese, ad oggi non ci sentiamo di dare certezze sulla sua permanenza in azzurro. Il club, nel frattempo, sonda altri numero uno, torna in auge Kepa in uscita dal Chelsea, si parla anche di Musso, oggi all’Atalanta, ed infine di Szczesny, fuori dl progetto Juve ma con ingaggi proibitivo per il club di Adl (Attualmente percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro!)

Insomma, a meno undici dal Campionato, Il Napoli di Conte risulta ancora un cantiere aperto, ma siamo altrettanto certi che le idee sul mercato sono molto chiare, e certamente tutto si risolverà per il meglio. Il prode condottiero salentino accompagnato dal suo fido scudiero Manna, riusciranno a sbrogliare la matassa, anche se Adl, da buon padre di famiglia, deve un attimo riflettere su mosse e pensiero, per non disperdere il lavoro del tecnico guerriero!

https://www.persemprenapoli.it