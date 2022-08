Mercato Napoli, Carnevali sbaglio’ il mese…

Intervistato da Radio Radio, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha spiegato come il Napoli sia ancora distanza dall’assicurarsi .

“Giacomo Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla”. La differenza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia e difficilmente colmabile a breve.

C’è da dire pero’, e questo è un dato di fatto, che siamo a ridosso del torneo, e si parla di distanza da colmare, in pratica Raspadori-Napoli non sa da fare ne domani ne mai? C’e’ ne faremo una ragione, come credo se ne sia fatta una gia’ i tecnico, che in conferenza pre -Verona, ha elogiato definendo acquisto giusto per entrambe le parti, il Cholito Simeone.

Tornando pero’, alle affermazioni dell‘AD del Sassuolo, su questa telenovela, probabilmente sarebbe ora di provare a cercare altro, dispiace certamente per i sogni del ragazzo, che non fanno breccia come ad esempio Locatelli, ma a mio parere, questa trattativa e’ andata anche oltre la decenza, non fosse altro che non si sta parlando né di Real Madrid, ne di Benzema!E chiaro, che come scritto in passato, la voglia del ragazzo di venire a Napoli e determinante, ma se Carnevali ha sbagliato periodo(Carnevale arriva a Febbraio, con le famose chiacchiere…) allora e giusto che questo “scherzetto”abbia fine, non fosse altro che e giusto far valere il fattore economico per qualsiasi societa’, ma mi chiedo e chiedo, farsi prendere per la gola cosi, secondo voi il Napoli come ne esce? Sarebbe più bello che domani, si dicesse, abbiamo preso tizio, e non Raspadori ed amen….in attesa che Carnevali si ricordi che come vale per lui la cassa, qui e ancora peggio. Quindi, basta prese per i fondelli da entrambe le parti!

