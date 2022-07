Mercato Napoli, Un fuoriclasse di certo c’è’!

Il Mercato del Napoli, ancora probabilmente da definirsi un cantiere aperto, ha probabilmente trovato un calciatore, che nel prossimo futuro, potra’ davvero far parlare di lui in termini di elogi perche’, a mio modesto avviso, in possesso di una classe superiore rispetto alla media, sto parlando di Kvinka Kvaratskhelia

Il Georgiano, che era giunto con tanto scetticismo, sta mostrando una ottima tecnica, grande determinazione e personalita’, e soprattutto convinzione dei propri mezzi. Un plauso, credo doveroso, ve al DS Giuntoli, che ha voluto fortemente il calciatore, regalando a Spalletti una freccia importante al proprio arco, e chissa’, un’”esplosione” di fantasia ai tifosi partenopei, oggi un po’ delusi dalla societa’ di De Laurentiis.

Dicevamo della tecnica, un piedino davvero vellutato il suo mancino, anche se non disdegna il piede destro, salta l’uomo con grande facilta’, rapido nel gioco di gambe, assist per i compagni in quantita’ elevata, ed a mio avviso, da sfruttare su tutta la trequarti campo, perche’ in possesso di una visione di gioco davvero per pochi, senza dimenticare la sua velocita’ negli spazi ricorda lo Speedy-Gonzales dei cartoni animati…altro che Italo!

E chiaro che il vero banco di prova sara’ il campionato italiano, con marcature piu’ rigide, e tatticismo sclerotico, ma il giovane Georgiano, che vede in Cristiano Ronaldo il suo idolo, sembra avere le carte in regola per stupire e scaldare i cuori azzurri, come detto un po’ “freddini” soprattutto con la proprieta’

Ma siamo certi, ed anche in tempi brevi, che il Kvinka diventerà il nuovo idolo dei tifosi azzurri. Il suo estro e fantasia faranno innamorare i tifosi del Napoli, e si sa che basta poco per cancellare dubbi ed incertezze,e far tornare passione ed amore, forse non per questa proprieta’, sempre piu’ distante da tifosi e citta’, ma certamente per questi ragazzi, ed il suo, perche’ no, futuro “scugnizziello” partenopeo!

