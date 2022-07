Mercato Napoli, Un altro insoddisfatto…

Fumata grigia dall’incontro tra il Napoli e gli agenti di Fabian Ruiz. Come riferito da SKY Sport il club azzurro è al lavoro per cercare un’intesa sul prolungamento del contratto dello spagnolo, attualmente in scadenza nel 2023, ma le sensazioni al momento sono negative. L’incontro non ha portato a un accordo: in questo momento, non ci sono margini per rinnovare. La situazione si complica, dunque, con Ruiz che fra un anno sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Al momento, non ci sono offerte all’altezza per il centrocampista spagnolo: l’interesse più concreto è quello del Real Madrid, che vuole però aspettare e ingaggiarlo da svincolato. Vediamo se nei prossimi giorni il Napoli tornerà alla carica per convincere il giocatore spagnolo a firmare il rinnovo. Gli azzurri non vorrebbero perderlo a costo zero, sarebbe un vero peccato lasciarlo andare via senza intascare un euro alla fine della prossima stagione.

Il rischio di Fabian fuori rosa non e’ una cosa da sottovalutare? Probabile, anche se a mio modesto parere, se dovesse rimanere un ‘altro anno, cioè’ l’ultimo, sono certo che sara’ la sua stagione migliore, cosi da attirare i tanti, che fino ad oggi, in attesa anche del paramento zero del prossimo anno, non si sono ancora fatti vedere

