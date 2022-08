Mercato Napoli: Ufficiale, Fabian Ruiz va al PSG

Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il sodalizio transalpino ha annunciato il suo acquisto con un breve messaggio:

“Benvenuto, Fabian”. Anche il Napoli, poco dopo, ha diramato un comunicato per formalizzare l’avvenuta cessione:

“La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain”, si legge. L’operazione è stata conclusa con successo, dopo settimane di trattative, sulla base di 23 milioni di euro che la società di Ligue 1 verserà al club di Aurelio De Laurentiis in comode rate.

Proprio da Parigi, intanto, potrebbe approdare a Napoli Keylor Navas. L’estremo difensore della Nazionale Costaricana è e resta il principale obiettivo per blindare la porta di Fuorigrotta, attualmente protetta dai guantoni di Alex Meret, il cui contratto è in scadenza 2023 e non dovrebbe essere rinnovato.

Navas avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Campania, ma chiederebbe una lauta buonuscita al PSG per rescindere il contratto in essere con la dirigenza francese e firmare così con quella partenopea.

Fabian Ruiz e le sue prime parole “parigine”

Prime parole di Fabian Ruiz da nuovo calciatore del Psg, è la stessa società francese a pubblicarle sui social:

“Sono felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È fantastico per me iniziare questa nuova fase della mia carriera e sono orgoglioso di entrare a far parte di uno dei migliori club d’Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero entusiasmante” ha detto l’andaluso.

