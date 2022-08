Mercato Napoli, Tutto fatto!…

In attesa di definire l’operazione Raspadori con il Sassuolo, il Napoli ha chiuso per l’arrivo di un nuovo attaccante.

Nella prossima stagione, infatti, Giovanni Simeone vestirà la maglia azzurra dopo che è stato raggiunto l’accordo totale con il Verona: operazione in prestito oneroso, 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, fissato a 12 milioni di euro più bonus.

Le condizioni affinché il diritto di riscatto si trasformi in obbligo sono legate a due di queste opzioni: qualificazione in Champions, gol e presenze. Condizioni dunque non scontate, ma nemmeno così difficili da raggiungere.

Simeone può essere il vice Osimhen, ma può anche coesistere con il nigeriano. Cambiando lo schema. E con il probabile arrivo, si spera, di Raspadori, il Napoli potrebbe davvero trasformarsi in una squadra “camaleontica“, e chissa’, da grande sorpresa di questo torneo

Ma tornando al nuovo arrivato, e’sicuramente un rinforzo di livello: a Verona, infatti, il figlio di Diego Simeone ha fatto vedere davvero belle cose.Napoli che è riuscito a organizzare le visite mediche di Simeone per la giornata di sabato: la speranza adesso è quella di riuscire a mettere il Cholito a disposizione di Spalletti già per la prima giornata di campionato, che, scherzo del destino, mette il Napoli a confronto proprio con il Verona, lunedì 15 agosto alle 18.30.

