Mercato Napoli: Tre i colpi pronti di Giuntoli

Il Napoli guarda al 2023 con grande fiducia, il 4 gennaio ci sarà la ripresa ufficiale della stagione con la gara di campionato contro l’Inter. Cristiano Giuntoli e il suo staff sono in perenne attività per osservare e scoprire quelli che potrebbero essere i rinforzi del futuro. A gennaio non sono previste grosse operazioni, solo in caso di buona occasione potrebbe essere presa un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Le attenzioni del Napoli per quanto riguarda il mercato sono proiettate alla prossima sessione estiva.

La società azzurra si concentrerà su tre grandi obiettivi di mercato. Si cercherà un portiere di alto livello, Meret è in scadenza di contratto (il suo futuro è ancora da delineare) e Sirigu ha dimostrato di soffrire di diversi problemi fisici.

Il secondo obiettivo sarà quello di comprare un terzino destro di spessore in grado di poter far rifiatare l’instancabile capitano Giovanni Di Lorenzo. Il giovane Zanoli sarà mandato in prestito.

Il terzo obiettivo è relativo alla ricerca di un centrocampista centrale giovane e talentuoso in grado di dare manforte ai titolari azzurri.

Per quanto riguarda le cessioni, due nomi sembrano già ormai abbastanza sicuri di lasciare Napoli. Sirigu a meno di sorprese andrà via, così come Demme, l’italo-tedesco spinge per avere maggiore spazio e Spalletti non sembra “vederlo” troppo. Entrambi però non si muoveranno dal Napoli fino a giugno.

