Mercato Napoli, Suggestione che si sta’…

Il mercato del Napoli, in attesa di saperne di più sulle vicende di Koulibaly e Mertens, tutti aspettano il ciak finale del Presidente, una voce che sembrava lontana, la cosiddetta “suggestione”, ora rimbomba a Dimaro , come una campana a festa. Stiamo parlando di Paulo Dybala

Mercato Napoli, Fuori Ounas, Petagna e Politano, dentro Dybala?

Come pubblicato nei giorni precedenti, in merito alla conferenza congiunta, elogiata da mezza stampa, di Spalletti e Giuntoli, sono sorti degli interrogativi, tra cui anche la probabile trattativa Dybala

Premettendo che il DS Giuntoli fa bene, da buon uomo mercato, a negare ogni interesse per l’Argentino, ex Juventus, il suo mestiere e questo, ma chiaramente, poi si scopre, che si sta trattando, ma con emissari mandati in avanscoperta, e che la trattativa sia davvero in una fase interessante, insomma, adesso bisogna capire quanto il Napoli sia disposto ad investire sul talentuoso attaccante.

Le voci che si susseguono, parlano di un Petagna, ad un passo dall’ accordo con il Monza dello scafato Galliani. Ounas, che sembri voglia accettare la proposta del Verona, Cioffi lo porterebbe a piedi, e la “grana” Politano, dove ognuno tira l’acqua al proprio mulino, ma la verità è che, confermata oggi dal suo procuratore Giuffredi, Spalletti sembra non credere piu’ in Matteo, che di par suo, anche se a malincuore, spera di trovare un’altra sistemazione, probabilmente il Valencia dell’ex Gattuso., ma non solo…

Senza dimenticare, la posizione di Koulibaly, se non accetta l’offerta del Napoli gli ha proposto, finora rifiutata per bocca del suo procuratore Ramadani, probabilmente andrà’ a scadenza, oppure arriverà’ l’offerta che lo lascerà’ andar via.

Mercato Napoli, sara così’ oppure…

Ricapitolando, andrebbero via Petagna, Ounas, Politano, per consentire l’ingresso al Maradona di Paulo Dybala. A quel punto se Kalidou Koulibaly decidesse di restare a scadenza, e con Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano, quindi confermando la difesa del campionato scorso, ed un attacco a quattro denti…c’è’ da sognare vi pare?

Stiamo a vedere cosa succede, il mercato e0 variegato, molte volte, ricco di colpi scena, sognare non costa niente, manca solo il Ciak per costruire questo Film, Sperando che per una volta, non sia il solito titolo tipo “il Ladro dei sogni, ma possa essere “Per vincere…domani”

