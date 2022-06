Mercato Napoli: “Spiraglio al rinnovo di un Big…”

La Repubblica, edizione odierna, ha pubblicato la notizia di un possibile “spiraglio” al rinnovo di Kalidou Koulibaly. Sembra infatti che il Barcellona si sia defilato, e che Il difensore senegalese al rientro dalle vacanze incontrerà De Laurentiis per un colloquio., e capire se vi sono i presupposti per il rinnovo.

“Netta la distanza sulle cifre tra il Napoli e il Barcellona per koulibaly. Koundé è l’obiettivo numero uno del club spagnolo per la difesa. Il 23enne difensore francese ha una clausola di 90 milioni di euro. Chelsea e Newcastle hanno già preso i primi contatti con il Siviglia, ma entrambe le società non sono andate oltre i 60 milioni di euro. Il Barcellona può inserire nella trattativa alcune contropartite come Sergiño Dest e Francisco Trincão“.

Repubblica aggiunge: “I 40 milioni richiesti dal Napoli per il 31enne Koulibaly spaventano il Barcellona. Soprattutto considerando che tra un anno, in mancanza di rinnovo con il Napoli, potrebbe arrivare a parametro zero. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e tanti club – in Italia Juventus e Inter – sono interessati alla sua situazione. Attualmente l’ingaggio è di 6 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis ha proposto un quadriennale da 3.5 milioni a stagione. Il difensore ama Napoli e il suo desiderio è quello di terminare la carriera con la maglia azzurra, ma il presidente deve arrivare a toccare – bonus compresi – almeno i 5 milioni. L’agente è in stretto contatto con il Napoli e un colloquio diretto tra De Laurentiis e Koulibaly ci sarà al rientro del calciatore dalla vacanza. In caso di esito negativo, il calciatore verrà messo sul mercato, con il prezzo fissato, come detto, a 40 milioni di euro”.

