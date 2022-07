Mercato Napoli: Siamo in attesa del tecnico…

Il mercato a cinque giorni da Dimaro…si potrebbe intitolare così, come la canzone di Zarrillo, la “partenza” che accompagnerà il Napoli al ritiro, come al solito, pieno di incognite e ricco di sorprese

Ma la curiosità, che si aspetta di soddisfare, e ascoltare la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti, in quel di Dimaro, per capire, se c’e’ ne ‘ fosse bisogno, quali siano le sue aspettative per il mercato in corso, e per la stagione in vista, con il campionato alle porte, ed una squadra ancora a “mezzo servizio”

Premettendo che il silenzio del patron, rasenta la difficoltà’ nell’ approccio a questo mercato, oltre che le divergenze tecniche con l’allenatore, avevamo lasciato Spalletti, dopo la conferenza di ADL per la presentazione del ritiro, letteralmente annichilito per le parole del patron, sulla voglia di far di tutto per lottare alla conquista del titolo.

Nulla di male direte voi, ma in controtendenza rispetto al pratico, visti l’abbassamento monte ingaggi, e partenze illustri, che hanno non poco destabilizzato il tecnico

Insomma, ciò che non vuole tizio, lo decide Caio, prendere o lasciare.

Praticamente, già’ si parte con il piede sbagliato! Se non si rema nella stessa direzione, si rischia davvero di buttare all’aria tutto

Ma tra qualche giorno, si potrà’ avere un quadro piu’ chiaro, i due s’incontreranno e decideranno cosa sara’ di questa stagione, in un labirinto ancora tutto da scoprire, tra contratti in scadenza, arrivi e partenze, chissà’ chi dei due, prima dell’altro, giunto fuori, darà’ chiarezza e trasparenza, in un mercato, ancora senza idee ed incertezza.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati