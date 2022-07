Mercato Napoli, si mette male per ADL….

Il Mercato del Napoli in pieno fermento, giunge voce dalla Francia, allarmante per i sostenitori azzurri, su Kalidou Koulibaly, di un accordo imminente con il Chelsea, e cioè, visto che il Napoli ha parlato di cifre, contratto pluriennale, 3+1,ad 8 milioni piu’ 1 di bonus

Ed addirittura, sempre dalla Francia, fonte Eurosport France ed Info Sport Plus, ci sarebbe un Tweet del Franco-Senegalese, che confermerebbe tale voce, “Chelsea, lo confermerò’ più avanti, ma siamo sulla buona strada.” Questo il segnale tangibile, che a breve, qualcosa potrebbe davvero accadere!

Mercato Napoli, Per ADL si prevede pioggia?. No? No, copione già visto!

Se la notizia dovesse essere confermata, allora il ridimensionamento e’ bello che fatto! Altro che offerta, la verita’?E chi non è d’accordo lo rispetto, non si aspetta giugno per fare una fantomatica offerta per trattenere il capitano, per poi gettare la croce sul giocatore provando a salvare se stesso.

La trattativa Koulibaly, però’, potrebbe finalmente servire, aggiungo io, a dare una svegliata a tutti coloro i quali, abbagliati dalle partite contro Liverpool, Barcellona, e City, sono schiavi di un pensiero di un egocentrico e poco atto alla comunicazione corretta verso chi gli consente di aprire bocca, cioe’ i tifosi!

Mi auguro almeno che ora non passi il messaggio che Koulibaly sia un traditore, perché questo ragazzo, in tanti anni ha mostrato attaccamento e rispetto, lui, oltre che amore verso quel popolo che lo ha adottato 8 anni fa!

Ora, ancora manca una probabile ufficialità’, deve venire fuori la stampa, e tirar fuori dalla bocca del Presidente, cosa vuole fare il Napoli, perché’ anche se prendi Dybala, hai perso un leader di un reparto, di un gruppo, che non si sostituisce così facilmente, e messo in condizioni l’allenatore, ora di scuse ne avrà’ tante, di porsi alla pubblica piazza da vittima, mentre, ahinoi, lo scorso anno , fu carnefice per il suo ego smisurato, nel momento più delicato della stagione, e chi ha visto il finale di campionato con Mertens, capirà’!

La domanda ora da porsi e’ la seguente, che cosa s’inventerà’ ADL? A mio modesto avviso nulla! Come ogni personaggio del cinema che si rispetti, copione gia’ visto, ora spetterà’ alla plebe giudicare il Re, ma sempre stato, senza corona!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati