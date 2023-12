Mercato Napoli si guarda in difesa.

Sarà un Gennaio molto caldo, per la società partenopea, sul mercato, visti i diversi buchi da riempire.

Quello del centrale difensivo era già un problema, con la partenza di Kim. Con l’ultimo infortunio di Natan, per il brasiliano si parla di un paio di mesi per rivederlo in campo, il problema diventa ancora più grande.

Con Ostigard in partenza, probabile un ritorno a Genoa, assieme a Zanoli, la linea difensiva necessita di rinforzi.

L’obiettivo numero uno, per il club di De Laurentiis, resta Scalvini dell’ Atalanta. Il costo del cartellino dell’orobico, resta alto, intorno ai 40 milioni di euro. Il Napoli aveva già avviato un discorso in estate, anche per Koopmeiners, poi non se ne fece nulla. De Laurentiis cercherà di sfruttare i buoni rapporti con Percassi, per riuscire a portare il giovane difensore, in maglia azzurra.

Ci sono altri nomi sul taccuino di Meluso, Kiwior e Lenglet, anche se per i due non si potrà più sfruttare il decreto crescita.

Anche sulla corsia esterna, il Napoli si sta muovendo. Con la partenza di Zanoli, l’obiettivo è Mazzocchi della Salernitana. Il club granata ha recentemente reintegrato Sabatini, come DS, che nelle trattative di mercato non è avversario semplice. Per l’esterno granata la richiesta è di 4 milioni di euro, senza contropartita tecnica, il Napoli ci sta pensando. Eventualmente c’è anche Faraoni, come possibilità, per il quale già in estate, la società partenopea aveva fatto dei sondaggi.

Queste sono le priorità per Meluso, successivamente si dovrà pensare al centrocampo. Con la partenza di Elmas e di Anguissa, per la Coppa d’Africa, anche in quella zona del campo, bisogna intervenire. L’obiettivo è Samardzic dell’Udinese, anche se come ruolo sembra più uno Zielinski. La questione rinnovo poi, col polacco è tutt’altro che risolta. Da gennaio il centrocampista partenopeo, può accordarsi con un’altra squadra, l’Inter è dietro l’angolo.

Probabilmente tutto ciò che non è stato fatto in estate, andrà sistemato in questa finestra invernale. Il Napoli visto fin’ora rischia di non rientrare tra le prime quattro. Un danno economico e sportivo, che la squadra Campione d’Italia in carica, non può permettersi.

