Mercato Napoli, Si cerca il sostituto…

Tanguy Ndombele, 25 enne centrocampista del Tottenham, e’ l’ultima idea del Napoli per sostituire il partente Fabian Ruiz, in procinto di vestire la maglia del Psg!

Il Napoli aveva cercato altri profili, Giovani Lo Celso, ad esempio, che sta per accasarsi al Villareal, oppure Barak del Verona, ma ad ora, sembra una pista abbastanza fredda.

Ma dall’ Inghilterra, fonte Sky Sport, insistono affermando che il Napoli ed il Tottenham, stiano trattando la cessione del calciatore francese, 25enne, per portarlo alla corte di Spalletti, visto che ora non rientra nei piani di Antonio Conte.

Sarebbe un colpo all’ Anguissa, anche se la sostanziale differenza, e non e un dettaglio, il calciatore al Tottenham e costato 60 milioni di euro!, andrebbe a chiudere il reparto piu’ delicato, ma bisognerà’ aspettare la fine del mercato, anche perché’ il Napoli deve prima vendere per poter comprare.

In attesa di altre novità’, il mercato e ancora con idee ancora confuse, ma come si dice, all’ultimo momento e a costo zero

Una politica ormai che sa di vecchie storie gia’ raccontate! Con un finale, che ahi me, si conclude sempre con…anche quest’anno…il resto lo capirete da soli!

