Mercato Napoli: “Si accelera per Luis Maximiano”

Secondo quanto riporta il portale Marca, e rimarcato gia’ ieri, il Napoli avrebbe avviato una trattativa con il Granada per il portiere Luis Maximiano. Come abbiamo scritto, sulla situazione portiere in casa Napoli, la scelta per il futuro non è ancora ben definita.

Ospina va verso campionati meno competitivi, mentre Meret dovrebbe firmare il rinnovo con il club partenopeo.

Il portale spagnolo racconta oggi di una decisa accelerata oggi di Giuntoli per il portiere Luis Maximiano, classe 1999, in forza al Granada.

Maximiano è da tempo sul taccuino della dirigenza azzurra, ma i costi troppo elevato hanno fatto si che il colpo non venisse affondato.

Con la retrocessione del Granada, anche la clausola rescissoria di Maximiano si è ridotta: è passata da 25 a 12.5 milioni di euro.

Il club spagnolo vorrebbe accontentare le velleità del portiere di andare via, e ha aperto a un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di mancata promozione in Liga al termine della prossima stagione. Un affare che potrebbe rivelarsi molto interessante per il Napoli a costi decisamente contenuti.

