Mercato Napoli, Se ne punta un’altro…

Il Mercato azzurro, a pochi giorni dall’ inizio del campionato, vive momenti di forte palpitazione. In attesa che la telenovela Raspadori abbia termine, secondo il quotidiano sportivo Corriere dello Sport ADL avrebbe dato un’ ultimatum al Sassuolo, lo stesso afferma che la trattativa per il Cholito Simeone, potrebbe non essere così certa, anche perche’ il Napoli deve anche pensare alla partenza di Fabian, destinazione Psg, e la sua sostituzione non e certo delle piu’ semplici, oltre che anche Spalletti, probabilmente, “gradirebbe” qualcun altro, anche per un fatto numerico! Ecco cosa compare, in merito al mercato degli azzurri, sull’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport

“Il Napoli non si e’ fermato per Simeone. avrebbe continuato a chiacchierare con il Verona, che senza Raspadori, (arriverebbe in prestito, 3 milioni con diritto di riscatto) e che con il super-Jack rischierebbe di rimanere fuori, vista la vastità del repertorio dell’ attaccante del Sassuolo .A quel punto, i soldi “accantonati “ per il Cholito, finirebbero su un mediano per sostituire Fabian Ruiz. Uno che si chiami, Ndombele del Tottenham, o Barak del Verona, o anche il costosissimo Szoboszlai”

