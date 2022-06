Mercato Napoli: Scambio Luis Alberto-Zielinsky, si lavora

Luis Alberto al Napoli, Zielinsky alla Lazio, questi i rumors che giungono dalla capitale, e che danno il senso della trattativa in essere. Dopo Allan, e l’ormai “certo” approdo di Mertens in biancoceleste, potrebbe esserci anche l’arrivo del Polacco, che ritroverebbe Sarri. Cosi’, il quotidiano Il Tempo nella edizione odierna

“Uno scambio alla pari (senza conguaglio economico in favore di nessuna delle due parti) che porterebbe l’ex Liverpool a Napoli e l’ex Udinese a Roma. Le cifre percepite da Zielinski sono quasi da top player: 7 milioni lordi a stagione (3,5 netti), non proprio una passeggiata. Per caratteristiche però sarebbe esattamente il calciatore che oggi manca alla Lazio”.

