Mercato Napoli: Sara’ lui il sostituto di Lozano!

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, come eventuale sostituto di Hirving Lozano. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il Napoli non chiude la porta ad offerte per Hirving Lozano: il messicano ha solo un altro anno di contratto ed un ingaggio tra i più alti della rosa attuale. La cessione del Chucky non è dunque da escludere. Per questo motivo il nome di Domenico Berardi del Sassuolo torna prepotentemente di moda per colmare quella casella che verrebbe lasciata vuota dall’ex ala del PSV”.

“Come si sa, certi amori finiscono per fare giri immensi e pure a Castel Volturno è tornata questa dolce ossessione di Berardi, la sua capacità di stare largo, poi chiudere con il destro, quella sensibilità tecnica che si trasforma in patrimonio statistico, perché pure quest’anno è andato in doppia cifra (sta a dieci in campionato, undici con la Coppa Italia)”.

“Se Berardi volesse fare una scelta di vita diversa, si accorgerà subito che il Napoli non scherza, nonostante il Sassuolo sia bottega carissima e piaccia molto alla Lazio”, riferisce il noto quotidiano sportivo.

