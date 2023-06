Mercato Napoli: Rudi Garcia punta un 2002 per il centrocampo

Il Napoli potrebbe perdere in questa sessione di mercato Kim Min Jae. Il difensore centrale, nota positiva della stagione degli azzurri è finito nel mirino del Bayern Monaco superando il Manchester United. Secondo quanto ha riportato La Gazzetta dello Sport, il coreano avrebbe disdetto casa e la sua cessione sembrerebbe quasi certa. Il giocatore ha una valutazione di 60 milioni di euro e in questa stagione ha giocato 45 presenze tra campionato e coppe varie realizzando 2 gol (contro Monza e Lazio) e 2 assist (contro Cremonese e Lecce) in campionato. La sua abilità ha sorpreso tutti e Spalletti lo ha considerato sin da subito uno dei pilastri della squadra.

In caso di cessione di Kim Min Jae, il Napoli potrebbe virare un po’ del tesoretto acquisito verso Gabri Veiga del Celta Vigo. Il centrocampista ha una valutazione di 30 milioni di euro e sarebbe uno dei giocatori ideali di Rudi Garcia. In stagione il classe 2002 ha collezionato 36 partite realizzando 11 gol e 4 assist. Un bottino non male per un giovane e di talento. A riferire della possibile operazione di mercato è stata La Gazzetta dello Sport.

