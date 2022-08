Mercato Napoli, Raspadori? Trattativa saltata!

Il Mercato del Napoli, ancora una volta “beffato“,crolla sotto i colpi delle trattative “fasulle”, soprattutto se si pensa che i due dirigenti di una societa, l’AD Giovanni Carnevali, ed il DS Giovanni Rossi, del Sassuolo, partono per Rivisondoli con un prezzo, e si si siedono trattando in altro modo, da 30,offerta del Napoli, a 40, forse 45 milioni richiesta del Sassuolo.

Sinceramente e tutto poco chiaro nella trattativa che avrebbe dovuto portare Giacomo Raspadori in azzzurro! E non credo neanche che ci siano state azioni di disturbo, quei soldi nemmeno la Juve li spenderebbe!

La verita’ e una, che a dieci giorni dal campionato siamo ancora a chiederci chi sara’ il portiere titolare del Napoli, chi sara’ il sostituto di Mertens, deluso anche Spalletti, che dopo Koulibaly ed Ospina, rischi di perdere anche Raspatori, e tenere Meret.

Mi auguro solo che questo serva a rivalutare un capitale che abbiamo in casa, Gianluca Gaetano, sarebbero soldi che possono essere usati per prendere chi davvero voglia venire a Napoli, senza presa per i fondelli per i tifosi!

Ma il mercato termina a Settembre, fino ad allora ne passera’ di acqua sotto i ponti, solo che stavolta, fatelo al telefono, si evitano anche figure poco serie, e certamente non e bello illudere chi porta passione, ma soprattutto soldi! -9 all’alba

