Mercato Napoli, quanti estimatori…

Il mercato del Napoli di questa sessione, trova davvero tanti estimatori per i suoi tesserati. E la volta, di Andrea Petagna, il quale, dopo la gara contro il Genoa, al Maradona, fece capire quanto desiderasse piu’ minutaggio e considerazione, e che sarebbe stato meglio andare altrove.

Chiaro che avendo davanti, pezzi del calibro di Osimhen, e Mertens, le difficoltà di poter giocare titolare vanno certamente ad aumentare.

Anche se, sottolineiamo, ogni volta che è stato chiamato in causa, non ha lesinato impegno e prestazioni di buonissimo livello, con gol anche importanti ai fini del risultato.

Ebbene, come detto in apertura, gli estimatori non mancano al “Toro di Trieste”, con passati anche di livello, soprattutto a Bergamo con l’Atalanta ed a Ferrara con la Spal, e giungono segnali di grande interesse dal Monza di Berlusconi, dove Galliani conosce fin troppo bene Petagna, visto che e cresciuto nelle giovanili del Milan ai tempi d’oro rossoneri, ed ora vorrebbe riportare a sé quel giovanotto, per farne l’attaccante titolare della squadra, neo promossa, brianzola.

Dove inoltre troverebbe un gruppo, non certo costruita per la salvezza, visti i nomi che stanno assemblando!

L’altra e il Toro di Juric, che ha “quasi” perso Belotti, prossimo sposo del Nizza, ed anche in quel caso, troverebbe il minutaggio desiderato, vista la potenziale titolarità che si aprirebbe con la partenza del “Gallo”

E chiaro, che parliamo di voci per ora, ma nel caso specifico, non ci stupiremmo poi tanto se la voce divenisse realta’, ed anche in questo caso, se proprio dovesse accadere di cedere Petagna, si spera che il club abbia gia’ provveduto alla sua sostituzione, in vista dell’inizio Agostano fissato per il 15 a Verona.

