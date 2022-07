Mercato Napoli, Quando un leader resta in panca!

Il mercato del Napoli ha una certezza, i quattro difensori centrali, e cioèAmir Rrhamani, titolare gia’ lo scorso anno al fianco del “comandante” Koulibaly risultando la miglior difesa del campionato, Leo Ostigard, norvegese gia’ testato nel semestre rossoblu ma ancora “acerbo” e quindi da plasmare, Kim Min Jae, “dalla Corea con furore”, ma da conoscere per il pubblico italiano, ed il brasiliano Juan Jesus, lo scorso anno sempre risposto “presente” ,con prestazioni di ottima fattura, quando non era a disposizione il Kalidou impegnato in Coppa d’Africa.

Ora la domanda e’, in attesa che il Coreano prenda “confidenza” con il calcio italiano, perche’ non credere nelle potenzialita’ del calciatore più ’presente sotto il profilo di uomo spogliatoio, oltre che tecnico tattico, ricordiamo che il difensore e’ anche di piede mancino, e quindi consegnare i galloni di titolare in attesa degli altri due?

Il difensore brasiliano, da quando e’ in azzurro, dove molti hanno storto il naso al suo arrivo, ha dimostrato grande professionalita’, senso di appartenenza, ma soprattutto ha dato tutto, gettando in molti, casi anche il cuore oltre l’ ostacolo

Ed oggi mostra anche una certa leadership all’ interno dello spogliatoio , che non e’ certo una cosa di poco conto.

Affidarsi a Juan, a mio modesto avviso, anche vista l’impellenza per la prima di campionato a Verona il 15 Agosto, darebbe garanzie al reparto arretrato, e considererebbe un percorso gia’ visto, con risultati soddisfacenti, mostrati gia’ lo scorso anno dalla coppia centrale.

Insomma, in questo momento, serve partire forte, viste anche le gare, che soprattutto in trasferta, attendono il Napoli in questo campionato.

Koulibaly resta insostituibile, ma certamente il “comandante in seconda” potrebbe essere un degno sostituto di partenza.

In attesa del Coreano a Norvegese, che in questo momento devono ritrovare forma e feeling con i nuovi compagni.

