Mercato Napoli: Puo’ arrivare a prescindere…

Il Mercato del Napoli, che vive una fase di stallo in questo momento, prova a darsi uno scossone, in un continuo susseguirsi di voci, tra probabili arrivi e potenziali partenze. Oggi, si vociferava nei corridoi del mercato, di un ritorno di fiamma per il centravanti albanese, oggi al Chelsea, Armando Broja, classe 2001, pallino, mai nascosto, del ds partenopeo, Cristiano Giuntoli

Il calciatore, che lo scorso anno militava nelle fila del Southampton, verrebbe acquistato a prescindere dalla permanenza di Victor Osimhen, poiché, visto l’interesse, molto serio, da parte del Monza di Berlusconi per Andrea Petagna, il Napoli vuole tutelarsi, per non restare spiazzato da un’eventuale partenza dell’ex Atalantino, che sembra vicinissimo ad accettare la proposta brianzola.

Parliamo chiaramente solo di voci, anche perche’ oggi il Napoli parte per il ritiro di Dimaro, dove poi si capirà, in linea di massima, chi comincerà’ il prossimo campionato con la maglia azzurra, e chi vorrà’ trovare nuovi stimoli, in una piazza diversa, ed in questo momento “i mal di pancia” sono tanti.

Quindi, il futuro dovrebbe prevedere, per quanto riguarda l’attacco, Osimhen che resta, ed e lui il titolare inamovibile, Mertens che non c’è’ piu’ per scadenza contratto, ed infine Andrea Petagna, richiestissimo soprattutto dal Monza, e molto affascinato dall’idea, visto che si aprirebbe la titolarità, per lui, nella squadra brianzola.

Ecco perché, Armando Broja, centravanti classe 91, sembra più che un’idea, e vero che verrebbe a fare la riserva di Osimhen, ma chissà, in chiave prospettica, potrebbe essere lui il centravanti del domani.

Comincia la nuova stagione, con tante incognite e speranze, ma se dovesse concretizzarsi la trattativa Broja, sarebbe un ottimo tassello, per un mosaico, ancora in fase embrionale.

